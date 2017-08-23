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Волкер: Общая цель - это восстановление суверенитета Украины

Среда, 23 августа 2017, 00:46

Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер подтвердил, что целью США является восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Об этом он заявил, выступая в Вильнюсском университете на конференции о региональном лидерстве, пишет Радио Свобода.

Волкер напомнил, что эти цели определил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, когда посещал Киев 9 июля.

Кроме того, США имеют целью помочь установить безопасность для всех граждан Украины, независимо от их национальной или религиозной принадлежности.

Волкер обратил внимание, что на Европейском континенте, "на расстоянии менее полутора часов полета на самолете", ныне "бурлит горячая война", и об этом нельзя забывать.

Чтобы остановить это, он призвал прежде всего достичь длительного и прочного режима прекращения огня.

Ранее во вторник Волкер провел в Вильнюсе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте и министром иностранных дел Линасом Линкявичусом на темы выполнения минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса и поддержки реформ в Украине.

Как известно, Волкер прибыл в Литву из Минска, где он проводил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. 23 августа Волкер присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины

Темы: ДонбассвойнаСША
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