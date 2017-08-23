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Порошенко: Оккупантов РФ от украинского флага корчит, как чертей от ладана

Среда, 23 августа 2017, 09:51

Гарантией независимости Украины сейчас Вооруженные силы и другие силовые формирования.

Об этом сказал в своем праздничном выступлении по случаю Дня государственного флага президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"Судьба независимого государства зависит от каждого из нас. Но главным ее гарантом являются наши Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, другие силовые структуры, защищают страну от российской агрессии", - сказал Порошенко.

По словам президента, обязанность украинцев ныне - как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями - сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс.

 
администрация президента

"Российских оккупантов от украинского флага корчит, как чертей от ладана. Поэтому они и бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха. За то, что он на украинской земле, в Крыму над своим домом вывесил украинский флаг. Балух знал, чем рискует, но сознательно пошел на этот мужественный поступок. Владимир будет свободным, и Крым будет свободным от России и ее "зеленых человечков"!, – заявил Порошенко.

Темы: Порошенкопразднования
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