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Порошенко: Окупантів РФ від українського прапора корчить, як чортів від ладану

Середа, 23 серпня 2017, 09:51

Гарантією незалежності України зараз є Збройні сили та інші силові формування.

Про це сказав у своєму святковому виступі з нагоди Дня державного прапора президент Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави у середу.

"Доля незалежної держави залежить від кожного з нас. Але головним її гарантом є наші Збройні Сили України, Національна гвардія, інші силові структури, які боронять країну від російської агресії", – сказав Порошенко.

 
адміністрація президента

За словами президента, обов’язок українців нині – як перед минулими, так і перед прийдешніми поколіннями – зробити усе можливе, щоб синьо-жовтий прапор знову гордо майорів над усією територією України, включно з Кримом, Севастополем, Донбасом.

"Російських окупантів від українського прапору корчить, як чортів від ладану. Тому вони й кинули за грати кримчанина Володимира Балуха. За те, що він на українській землі, у Криму над своєю домівкою вивісив український прапор. Балух знав, чим ризикує, але свідомо пішов на цей мужній вчинок. Володимир буде вільним, і Крим буде вільним від Росії та її "зелених чоловічків"!, – заявив Порошенко.

"Українська правда" в Threads

Теми: Порошенкосвяткування
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