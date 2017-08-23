Порошенко: Окупантів РФ від українського прапора корчить, як чортів від ладану

Гарантією незалежності України зараз є Збройні сили та інші силові формування.

Про це сказав у своєму святковому виступі з нагоди Дня державного прапора президент Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави у середу.

"Доля незалежної держави залежить від кожного з нас. Але головним її гарантом є наші Збройні Сили України, Національна гвардія, інші силові структури, які боронять країну від російської агресії", – сказав Порошенко.

адміністрація президента

За словами президента, обов’язок українців нині – як перед минулими, так і перед прийдешніми поколіннями – зробити усе можливе, щоб синьо-жовтий прапор знову гордо майорів над усією територією України, включно з Кримом, Севастополем, Донбасом.

"Російських окупантів від українського прапору корчить, як чортів від ладану. Тому вони й кинули за грати кримчанина Володимира Балуха. За те, що він на українській землі, у Криму над своєю домівкою вивісив український прапор. Балух знав, чим ризикує, але свідомо пішов на цей мужній вчинок. Володимир буде вільним, і Крим буде вільним від Росії та її "зелених чоловічків"!, – заявив Порошенко.