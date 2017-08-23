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Правительство ограничило премии госисполнителей

Среда, 23 августа 2017, 11:48
Правительство ограничило премии госисполнителей

Кабинет министров установил ограничение в 200 прожиточных минимумов или 308 тысяч гривен для вознаграждений, выплачиваемых государственным исполнителям Министерства юстиции.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, в ходе реформы 9 месяцев назад Минюст ввел систему поощрения труда государственных исполнителей в виде получения процента от возвращенного государству долга.

"Но так вышло, что некоторые из исполнителей стали получать слишком высокие вознаграждения, и поэтому мы решили ограничить максимальную сумму, которую может получить в качестве вознаграждения государственный исполнитель", - заявил он.

Петухов предложил установить предельный размер такой премии за завершение одного производства на уровне 2% от возвращенного долга, если сума не превышает 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 308 тысяч гривен).

Правительство поддержало это предложение.

"Очевидно, что это был пробел, который допустили, и этим воспользовались исполнители", - отметил во время голосования премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, всего за два месяца 2017 года восемь госисполнителей Министерства юстиции Украины получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.

В Минюсте объяснили, что огромные вознаграждения должностным лицам его департамента исполнительной службы не требуют дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку являются процентом от возвращенного государству долга.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Минюстзарплаты
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