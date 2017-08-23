Генштаб отправляет двух верификаторов наблюдать за учениями РФ в Беларуси

Для наблюдения за учениями "Запад 2017" в Беларусь отбудут два украинские верификатора.

Об этом сообщает в среду Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины

"Украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений "Запад 2017", которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации в период с 16 по 20 сентября 2017 года", – говорится в сообщении.



Управления верификации Генерального штаба ВСУ отмечает, что по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать два украинских верификатора.

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Кроме Украины, приглашение к наблюдению за учениями "Запад 2017" получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.

Украинская правда