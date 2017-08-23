В Киеве жгут шины, требуя не отпускать предполагаемого убийцу Вербицкого

В Апелляционном суде Киева в среду началось рассмотрение жалобы Александра Волкова, подозреваемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого в 2014 году, который просит отпустить его из-под ареста.

Об этом пишет "Тиждень".

По информации издания, у здания суда около 30 активистов провели митинг, требуя оставить в силе меру пресечения Волкову. Присутствующие также зажгли "символическую автомобильную шину". Они скандировали "Слава Украине!" и пели гимн Украины.

На акции присутствовали Игорь Луценко, которого похищали вместе с Вербицким, нардеп Борислав Береза, активисты "Автомайдана" и "Правого сектора".

Когда заседание началось, Луценко вошел в зал суда с автомобильной шиной в руках.

Фото журналиста Стаса Козлюка

Требования активистов, выступающих против отмены ареста подозреваемого, четко сформулировал на своей странице в Facebook один из них, народный депутат Мустафа Найем:

"Чем мы недовольны:

- Критически медленными темпами расследования;

- Странными судебными решениями, которые позволяют подозреваемым массово бежать из-под домашнего ареста в Россию;

- Покрывательством со стороны высших должностных лиц, которые выводят из-под удара виновников, в частности, экс-сотрудников МВД времен Майдана.

Что мы хотим:

- Быстрых, обоснованных и законных решений от украинских судов по делам Майдана;

- Надлежащего управленческого внимания от первых лиц государства к расследованию преступлений против Майдана, ответственности президента, генерального прокурора, руководителей Нацполиции и СБУ за результативность следствия ".

Фото Мустафы Найема

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 29 июля взял под стражу на два месяца Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014 году.

В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.