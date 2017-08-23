Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве жгут шины, требуя не отпускать предполагаемого убийцу Вербицкого

Среда, 23 августа 2017, 14:25

В Апелляционном суде Киева в среду началось рассмотрение жалобы Александра Волкова, подозреваемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого в 2014 году, который просит отпустить его из-под ареста.

Об этом пишет "Тиждень".

По информации издания, у здания суда около 30 активистов провели митинг, требуя оставить в силе меру пресечения Волкову. Присутствующие также зажгли "символическую автомобильную шину". Они скандировали "Слава Украине!" и пели гимн Украины.

 

На акции присутствовали Игорь Луценко, которого похищали вместе с Вербицким, нардеп Борислав Береза, активисты "Автомайдана" и "Правого сектора".

Когда заседание началось, Луценко вошел в зал суда с автомобильной шиной в руках.

 
Фото журналиста Стаса Козлюка

Требования активистов, выступающих против отмены ареста подозреваемого, четко сформулировал на своей странице в Facebook один из них, народный депутат Мустафа Найем:

"Чем мы недовольны:

- Критически медленными темпами расследования;

- Странными судебными решениями, которые позволяют подозреваемым массово бежать из-под домашнего ареста в Россию;

- Покрывательством со стороны высших должностных лиц, которые выводят из-под удара виновников, в частности, экс-сотрудников МВД времен Майдана.

Что мы хотим:

- Быстрых, обоснованных и законных решений от украинских судов по делам Майдана;

- Надлежащего управленческого внимания от первых лиц государства к расследованию преступлений против Майдана, ответственности президента, генерального прокурора, руководителей Нацполиции и СБУ за результативность следствия ".

 
Фото Мустафы Найема

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 29 июля взял под стражу на два месяца Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014 году.

В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму

Темы: убийствосудкриминалМайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
убийство
Экс-депутат ОПЗЖ заказал убийство своего коллеги: смерть имитировали, он задержан – ГБР
В Эквадоре застрелили кандидата в президенты
За убийство в центре Киева 9 лет тюрьмы получил иностранец из санкционного списка СНБО
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: