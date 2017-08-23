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Луценко: Как генпрокурор и бывший зэк я шокирован событиями в Одесском СИЗО

Среда, 23 августа 2017, 16:32

Генпрокурор Юрий Луценко шокирован ситуацией в Одесском следственном изоляторе, и заявил, что нужно реформировать пенитенциарную систему.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в среду, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Для меня вообще было шоком, что человек, осужденный пожизненно за убийство, был расконвоирован и в свою камеру не заходил днями", - сказал Луценко.

"Для меня это шок. И как для генпрокурора, и как для бывшего министра внутренних дел, и даже как для бывшего зека", - подчеркнул он.

Луценко также отметил, что шокирован тем, что заключенный сделал со своей жертвой. Однако, по его словам, он больше шокирован действиями руководства СИЗО после инцидента.

Комментируя массовое избиение заключенных после трагического события, генпрокурор отметил:

"Без соответствующего приказа, являющегося в соответствии с законодательством обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового без разбора избиения незаконное, и просто шокирующее".

Кроме того, Луценко заявил, что необходимо реформировать пенитенциарную систему.

"Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу - это означает большую зарплату, новый персонал, и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиению людей в этих государственных учреждениях", - отметил он.

Как известно, в субботу под стенами одесского СИЗО прошел импровизированный митинг против акций устрашения, которые прошли после жестокого убийства арестантом сотрудницы изолятора.

Вместе с тем, пресс-секретарь заместителя главы Минюста Юрий Маслак опроверг информацию об акциях устрашения в одесском СИЗО.

17 августа в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Елены Порошенко. Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки.

Начальник СИЗО Вячеслав Коваль отстранен от должности на время проведения расследования фактов преступной небрежности сотрудников изолятора.

Арестанта, подозреваемого в совершении убийства перевели в другой изоляторе с целью его безопасности.

22 августа ГПУ обнародовала видео пыток в одесском СИЗО.

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