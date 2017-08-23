На Донбассе до сих пор нет полной "тишины" - штаб АТО

С начала суток пророссийские боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.



"С полуночи зафиксировано 4 случая нарушения перемирия. В основном, эти обстрелы были не прицельные и носили провокационный характер", - сообщили в пресс-центре.



"В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Крымского. А около 13 часов противник выпустил 2 мины калибра 120 и 82 миллиметра в районе Новоалександровки. На Донецком направлении враг бил с крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях в районе Авдеевской промзоны", - добавили в ведомстве.



Отмечается, что "почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было непродолжительным".



Как известно, в среду в Минске согласовали новый режим тишины в Донбассе с 25 августа.



Украинская правда