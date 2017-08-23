Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе до сих пор нет полной "тишины" - штаб АТО

Среда, 23 августа 2017, 19:57

С начала суток пророссийские боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"С полуночи зафиксировано 4 случая нарушения перемирия. В основном, эти обстрелы были не прицельные и носили провокационный характер", - сообщили в пресс-центре.

"В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Крымского. А около 13 часов противник выпустил 2 мины калибра 120 и 82 миллиметра в районе Новоалександровки. На Донецком направлении враг бил с крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях в районе Авдеевской промзоны", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что "почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было непродолжительным".

Как известно, в среду в Минске согласовали новый режим тишины в Донбассе с 25 августа.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: