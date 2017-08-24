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Волкер: нужно вывести с Донбасса российские войска

Четверг, 24 августа 2017, 23:44

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает необходимость выведения российских войск с территории ОРДЛО.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь".

"Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска, в Донецкой и Луганской областях. Там есть военная техника и оборудование. Проблема в том, что присутствие там военной техники создает конфликт. Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идет именно от российской стороны. Не все, но большая часть. Интерес России дестабилизирует обстановку", - сказал Волкер.

По его словам, Россия признаёт, что согласно минским договоренностям, территории ОРДЛО должны быть возвращены Украине и не быть оккупированной территорией.

"Для того, чтобы это произошло, нужно вывести оттуда российские войска и обеспечить людям безопасность, чтобы они чувствовать себя уверенно. Если сейчас они чувствуют себя уязвимыми, это именно то, над чем мы должны работать – как мы можем обеспечить безопасность и, таким образом, иметь политический процесс, который позволит нам добиться особого статуса и даст возможность провести выборы", - заявил спецпредставитель США.

Темы: СШАДонбасс
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