Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Об этом пишет Радио Свобода.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

Как сообщалось, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон назвал "пиар-ходом" и "пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам" обращение молдавских властей. Додон считает, что "миротворческая операция в Приднестровье" является успешной и должна быть продолжена.