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Производитель ПО SWIFT отказался работать с российским банком

Пятница, 25 августа 2017, 06:59

Глобальная компания – правообладатель программного обеспечения (ПО) для работы со SWIFT Finastra – отказалась работать с российскими санкционными банками.

Об этом рассказали два человека, знающих это от Finastra и банков, пишет российское издание "Ведомости".

По их словам, софт используют два таких игрока: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), работающий в аннексированном Крыму, и Темпбанк, в который введена временная администрация.

Finastra, бизнес которой во многом сконцентрирован в США и Канаде, уведомила своего российского дистрибутора "Финнет" о том, что прекращает работать с этими банками с 31 августа, указывает один из собеседников.

В мире существует несколько производителей программного обеспечения для работы со SWIFT, продолжает он, в России используется софт от Finastra и от самой SWIFT (Alliance Acсess). По словам второго собеседника, подавляющее большинство банков в России и мире используют ПО от SWIFT.

При этом, издание пишет, что банк может перейти на другой интерфейс доступа к SWIFT, для этого ему нужно заключить договор и сделать технические настройки, стоить это будет несколько десятков тысяч долларов, оценивает первый собеседник.

Он добавляет, что банкам важно это успеть сделать до 31 августа, чтобы они не были отрезаны от SWIFT во время перехода на новый софт.

SWIFT благодаря единым стандартам и широкому охвату позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России есть и другие способы, но для международных транзакций альтернативы SWIFT нет.

РНКБ является системообразующим банком в оккупированном Крыму и работает только на территории России, сказал представитель банка, добавляя, что тот не осуществляет расчетов через западные кредитные организации.

По его словам, банк использует расчетную систему ЦБ. "На бизнес РНКБ и его клиентов не влияет прекращение отношений с компанией Finastra", – заключил представитель РНКБ.

Он не стал уточнять, будет ли РНКБ переходить на другое программное обеспечение.

Представители "Финнет" и SWIFT от комментариев отказались. Представители Finastra и Темпбанка на запрос не ответили.

Две недели назад СМИ сообщили о том, что Темпбанк якобы отключен от SWIFT, поскольку банк и его топ-менеджмент находятся под санкциями США из-за сотрудничества с Сирией и Ираном.

По словам трех собеседников, речь шла только о прекращении сотрудничества с Finastra, а не об отключении банка.

Темы: Крымсанкциибанки
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