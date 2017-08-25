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Подозреваемого в убийстве иностранца в Киеве арестовали на 2 месяца

Пятница, 25 августа 2017, 17:07

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве иностранного гражданина на ул. Шота Руставели в виде ареста сроком на 2 месяца.

Об этом 25 августа сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Согласно постановлению суда, злоумышленник будет находиться под стражей до 22 октября, его действия квалифицированы по ч.п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины - "умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

"Учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается 36-летний мужчина, избранная ему меру пресечения является безальтернативной", - отметила Максимец.

Как известно, подозреваемого задержали в ночь на 24 августа при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Его причастность к убийству подтверждается показаниями свидетелей и записями с камер видеонаблюдения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле.

Украинская правда

Темы: Киевпрокуратура
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