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Спецпрокурор Мюллер изучит возможную роль Флинна в публикации писем Клинтон

Суббота, 26 августа 2017, 06:10

Спецпрокурор министерства юстиции США по расследованию вмешательства России  в американские выборы изучит, какую роль, возможно, сыграл бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн в публикации хакерами электронных писем Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает Wall Street Journal, передает Reuters.

Отмечается, что поиск хакеров, похитивших электронные письма Клинтон, возглавил республиканский активист Питер Смит.

Представители Белого дома и офиса Мюллера пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее Мюллер был назначен специальным прокурором, чтобы определить, существует ли сговор между президентской кампанией Дональда Трампа и Москвой.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.

Темы: США
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