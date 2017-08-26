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Саакашвили: Грузия готовит новое дело, чтобы был повод для экстрадиции

Суббота, 26 августа 2017, 22:50
Саакашвили: Грузия готовит новое дело, чтобы был повод для экстрадиции

Экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Саакашвили заявляет, что грузинские власти готовят ему новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии, чтобы по прибытии в Украину он был арестован с целью экстрадиции.

"Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что предъявят обвинение до 10 сентября", - написал политик в Facebook в субботу вечером.

По словам Саакашвили, обвинения в растрате госсредств в виде закупки похоронных венков и приему иностранных делегаций, которые ему инкриминировались ранее, согласно украинскому КПК "не тянут на арест с целью экстрадиции", а президенту Петру Порошенко и ГПУ Украины по его поручению нужны юридические основания для задержки Саакашвили после пересечения границы.

"Они уже поняли, что границу я нарушать не собираюсь, и подготовленный ими на скорую руку законопроект об уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы ко мне применить не удастся", - считает политик.

Он добавил, что попытка государственного переворота - "чисто политическая статья, которая так смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованости всех дел, но для барыг, пожалуй, все средства хороши".

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Однако украинские пограничники не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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