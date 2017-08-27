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ОБСЕ: На Донбассе меньше обстрелов и запрещенное оружие

Воскресенье, 27 августа 2017, 21:58
ОБСЕ: На Донбассе меньше обстрелов и запрещенное оружие

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений "тишины" в Донецкой и Луганской областях и фиксирует на территории ОРДЛО вне мест хранения оружие, которое должно быть отведено.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ по состоянию на 25 августа, обнародованном на сайте миссии.

В Донецкой области миссия зафиксировала 70 взрывов. Около 70% этих нарушений было зафиксировано в период между 00:00 и 19:30 25 августа, преимущественно в районе между Авдеевкой и подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 1 взрыв и 3 выстрела против примерно 70 взрывов, зафиксированных в предыдущие сутки.

Кроме того 25 августа в неподконтрольных Украине районах миссия зафиксировала 3 бронетранспортера (модификации БТР) вблизи пгт. Славяносербск, а 23 августа БПЛА СММ обнаружил 6 бронированных машин (5 МТ-ЛБ и одну БРДМ-2) вблизи подконтрольного "ЛНР" с. Лобачево.

"25 августа в подконтрольных" ДНР" районах за пределами соответствующих линий отвода СММ снова констатировала наличие 6 самоходных гаубиц (2С1). Наблюдатели отметили, что в этих районах не хватает 12 120-мм минометов. СММ ОБСЕ отказали в доступе к одному из постоянных мест хранения вооружения", - сообщили в миссии.

В подконтрольных правительству районах миссия констатировала отсутствие 18 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), из которых шесть - впервые.

Также 25 августа члены патруля Миссии вблизи подконтрольной правительству Марьинки впервые видели 25 противотанковых мин в поле на расстоянии примерно 600 м от контролируемой ВСУ стороны КПВВ.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбассоружие
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