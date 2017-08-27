Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марчук: Боевики поджигают поля, стреляя осветительными ракетами  

Воскресенье, 27 августа 2017, 23:12

В зоне АТО боевики стреляют осветительными ракетами, но не для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам. 

Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

"Температуры на Донбассе сейчас высокие, сухостоя там много, не говоря уже о полях созревших зерновых. Когда ветер дует в нашу сторону, сепаратисты стреляют осветительными ракетами, но не вверх, в воздух для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам", - заявил он.

"Днем такую ​​ракету почти не видно и выстрела почти не слышно, и догорает такая ракета не в воздухе, а на земле, куда упала", - добавил он.

Как известно, в августе в Бахмутском районе Донецкой области пожар почти полностью уничтожил с.Новокаменка.

Как сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский, пожароопасная ситуация длится 4-ю неделю и сохранится минимум еще в течение недели. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
Все новости...
Реклама: