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Премьер Пакистана: Стратегия США по Афганистану не сработает

Понедельник, 28 августа 2017, 07:38

Премьер-министр Пакистана Шахид Хаккан Аббаси считает, что провозглашенная президентом Дональдом Трампом стратегия США в отношении войны в Афганистане обречена на провал.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg News, передает "Радио Свобода".

"С первого дня мы очень четко говорили, что военная стратегия в Афганистане не сработала и не сработает".

По его словам, должно быть "политическое урегулирование".

Аббаси, который три недели назад занял должность после отстранения Наваза Шарифа, сказал, что Исламабад поддерживает борьбу с террористами в соседнем Афганистане, но не позволит конфликту поглотить Пакистан.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о новой стратегии по Афганистану.  В частности, Штаты направят в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих.

Темы: АфганистанСША
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