Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ мониторила зону АТО круглосуточно

Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня 24 часа 7 дней в неделю.



Об этом во время пребывания в Донецкой области 28 августа сказал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.



"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9.00 утра и в 18.00 поехали, а всю ночь обстреливают", - рассказал Порошенко о своем посещении города Счастье Луганской области.



Президент говорит, что предложил, чтобы круглосуточно 7 дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.



"Именно Украина выдвинула инициативу "школьного перемирия ". С 25-го августа объявить жесткое прекращение огня", - подчеркнул президент и отметил, что уже третьи сутки Вооруженные Силы Украины не имеют боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения.



Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активным действиям украинских властей, Украине удастся достичь мира на Донбассе.



Украинская правда