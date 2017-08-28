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Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ мониторила зону АТО круглосуточно

Понедельник, 28 августа 2017, 17:53
Порошенко хочет, чтобы ОБСЕ мониторила зону АТО круглосуточно
АПУ

Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня 24 часа 7 дней в неделю.

Об этом во время пребывания в Донецкой области 28 августа сказал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9.00 утра и в 18.00 поехали, а всю ночь обстреливают", - рассказал Порошенко о своем посещении города Счастье Луганской области.

Президент говорит, что предложил, чтобы круглосуточно 7 дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.

"Именно Украина выдвинула инициативу "школьного перемирия ". С 25-го августа объявить жесткое прекращение огня", - подчеркнул президент и отметил, что уже третьи сутки Вооруженные Силы Украины не имеют боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активным действиям украинских властей, Украине удастся достичь мира на Донбассе.

Украинская правда

Темы: АТООБСЕМинские соглашенияПорошенко
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