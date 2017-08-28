Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ зафиксировала сотни взрывов за 5 дней в зоне АТО

Понедельник, 28 августа 2017, 21:28

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 360 взрывов в Донецкой области и 271 - в Луганской в ​​период 23-27 августа.

Об этом говорится в отчетах миссии, передают "Украинские новости".

Указывается, что миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Петровском районе Донецка.

Наблюдатели СMM зафиксировали повреждения гражданских объектов, вызванное обстрелом в Лукове Донецкой области.

Также сотрудники миссии продолжили наблюдать за районами разъединения сил и средств.

Как известно, с начала суток 28 августа обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения, - сообщили в штабе АТО.

Темы: ОБСЕАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: