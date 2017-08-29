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США провели два испытания ядерной бомбы B61-12

Вторник, 29 августа 2017, 02:59

Управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики США и американские ВВС провели два испытания бомбы B61-12.

Об этом говорится в сообщении NNSA.

Испытания проводились 8 августа на полигоне Тонопа в Неваде. Бомбы без ядерного заряда были сброшены бомбардировщиком F-15E ВВС США. Тест проводился для оценки неядерных функций бомб и способности  бомбардировщика нести оружие.

Эти тесты являются частью серии испытаний, которые будут проводится еще в течение следующих трех лет. Первый квалификационный тест состоялся в марте.

"Программа продления жизни B61-12 идет по графику, чтобы соответствовать требованиям национальной безопасности", - сказал Фил Кальбос, заместитель директора NNSA по оборонным программам.

Ракета B61-12 заменит собой четыре другие модификации бомб B61 в ядерном арсенале страны. Первую производственную единицу модификации планируют завершить к 2020 году.

Темы: СШАядерное оружие
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