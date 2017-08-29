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Сеул сбросил бомбы на полигон у границы с КНДР

Вторник, 29 августа 2017, 07:12

Четыре южнокорейских истребителя в ответ на запуск баллистической ракеты Пхеньяном сбросили бомбы на полигон возле границы с КНДР.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, пишет DW.com.

После очередного запуска северокорейской баллистической ракеты в Сеуле предприняли ответные меры. Четыре истребителя F-15K сбросили бомбы на полигон, расположенный поблизости от границы с КНДР. Во время учений была отработана атака на северокорейское руководство.

Национальный совет безопасности Южной Кореи осудил ракетный запуск, назвав его нарушением резолюции ООН. Согласно документу, Пхеньяну запрещены запуски баллистических ракет.

Как сообщалось, Северная Корея осуществила запуск ракеты, предположительно, Hwasong 12 в восточном направлении. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы незадолго до 6 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км.

Ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал созыва экстренного совещания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос о давлении на Северную Корею.

Ранее Северная Корея заявляла, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Как сообщалось, 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Южная КореяСеверная Корея
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