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Жебривский попросит проверить его из-за обвинений Савченко

Вторник, 29 августа 2017, 10:28

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я обращусь, сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, некая особа заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ", – сказал он.

Ранее нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЖебривскийСавченко НадеждаконтрабандаДонбасс
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