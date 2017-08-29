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Волкер уверяет, что за спиной Украины договариваться с РФ не будет

Вторник, 29 августа 2017, 12:21

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки относительно Украины Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению конфликта на Донбассе, не подключая Киев и европейские страны.

Об этом он заявил в понедельник в интервью DW.

"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал Волкер.

Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - сказал Волкер.

По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ​​ее территориальную целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Напомним, 21 августа Курт Волкер провел в Минске встречу за закрытыми дверями с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Во время этой встречи, которая была посвящена украинскому вопросу, стороны, в частности, договорились снова встретиться через несколько недель.

Темы: СШАРосcияДонбасс
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