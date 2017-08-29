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Руководитель воссоединения Хорватии: наш опыт можно применить в Украине

Вторник, 29 августа 2017, 17:48

Украина может использовать все модели, работавшие в Хорватии в середине 1990-х годов во время воссоединения страны после войны при посредничестве ООН.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила Весна Шкаре-Ожболт, которая в 1996 году возглавила процесс мирной реинтеграции хорватского Подунавья.

"Я уверена: наш опыт можно применить. Наш миротворческий путь изучает не только Украина - вопросы задают и из Ирака, и из Косова. Но конечно же, есть индивидуальные детали, специфические для каждого государства. Согласитесь, идти к установлению мира в Ираке, в Косове или в Украине нужно разными путями ", - сказала она.

Она отметила, что Украина может воспользоваться хорватским опытом в сферах, которые касаются установления гражданской жизни (после возвращения территории под контроль столицы. - ЕП).

"Это - вопрос возвращения в свои дома, вопрос пенсий, вопрос конвалидации (признания) гражданско-правовых документов, заключенных на неподконтрольных территориях. Это и вопрос разминирования и создания переходных полицейских сил", - сказала она.

Шкаре-Ожболт также убеждена, что радикализм - это худший путь, который можно выбрать в процессе воссоединения страны.

"Да, конечно, вы всегда будете называть убийцу убийцей. Но как называть других людей - тех, кто жил на этих территориях, но никого не убивал? Они не становятся убийцами только потому, что поддержали ту власть! Эти люди – население неподконтрольных территорий, но это не делает их преступниками", - добавила она.

Читайте также: "Почему у Хорватии получилось: как страна вернула территории после оккупации и гибридной войны".

Темы: Донбасс
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