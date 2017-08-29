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Поляков щеголяет статусом потерпевшего и готов нести браслет Сытнику

Вторник, 29 августа 2017, 23:15

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков заявляет, что находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве относительно возможных провокаций Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сам нардеп сообщил 29 августа в своем Facebook.

"Сегодня состоялось торжество правосудия! Решением Печерского районного суда города Киева за мной определено процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ", – пишет он.

Поляков отметил, что теперь ожидает от генерального прокурора Юрия Луценко "последовательных и мудрых действий".

По мнению нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна довести до конца открытое уголовное производство и вручить уведомление о подозрении Артему Сытнику и детективам НАБУ.

"P.S. Напоминаю, браслет для Сытника готов привезти уже сегодня!", - отметил также Поляков.

 
facebook

Как известно, народный депутат Максим Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.

Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта. Поляков внес залог.

Правоохранители смогли надеть браслет на Полякова только с пятой попытки.

Сам нардеп обвиняет НАБУ в незаконном прослушивании ряда лиц и в провокационных действиях в отношении него самого.

Украинская правда

Темы: ПоляковНАБУянтарьсуд
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