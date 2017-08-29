Поляков хизується статусом потерпілого й готовий нести браслет Ситнику

Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков заявляє, що перебуває в статусі потерпілого у кримінальному провадженні щодо можливих провокацій Національного антикорупційного бюро.

Про це сам нардеп повідомив 29 серпня у своєму Facebook.

"Сьогодні відбулося торжество правосуддя! Рішенням Печерського районного суду міста Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ", – пише він.

Поляков зазначив, що тепер очікує від генерального прокурора Юрія Луценка "послідовних і мудрих дій".

На думку нардепа, Генеральна прокуратура України має довести до кінця відкрите кримінальне провадження та вручити повідомлення про підозру Артему Ситнику та детективам НАБУ.

"P.S. Нагадую, браслет для Ситника готовий привезти вже сьогодні!", – зазначив також Поляков.

facebook

Як відомо, народний депутат Максим Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти. Поляков вніс заставу.

Правоохоронці змогли надягти браслет на Полякова лише з п'ятої спроби.

Сам нардеп звинувачує НАБУ у незаконному прослуховуванні низки високопосадовців та в провокаційних діях щодо нього самого.

Українська правда