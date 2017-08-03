Суд продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский райсуд Киева продолжил 3 августа рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Об этом сообщает "Укринформ".

Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятко и судьями Константином Васалатием и Максимом Титовым.

В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, а также новый адвокат бывшего президента Виталий Мешечек.

По данным телеканала "112 Украина", сразу после начала заседанння в 10:00 судьи объявили перерыв на 10 минут в связи с тем, что не работает система звукозаписи в зале судебных заседаний. Сейчас ее чинят.

Как сообщалось, 12 июля Оболонский райсуд удовлетворил ходатайство государственного адвоката Мешечека о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и перенес рассмотрение заседания на 3 августа.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Виктора Януковича.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

Генпрокуратура подозревают Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.