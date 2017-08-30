Чиновники в Мукачево утверждают, что покупали автобусы без хищений

В Мукачевском городском совете утверждают, что приобрели 20 автобусов для пассажирских перевозок без нарушений на открытых торгах через систему "Прозорро" по самой низкой цене, которая была предложена.



Об этом говорится в комментарии пресс-службы горсовета в ответ на обвинения Нацполиции в хищениях.



"Ни о каких завышенных ценах речь идти не может, ведь закупали автобусы с дополнительным сверхсовременным оборудованием", – так прокомментировал заявление правоохранителей относительно открытия уголовного производства директор коммунального предприятия "Общественный транспорт Мукачево "Александр Бидзиля.



Он отмечает, что коммунальное предприятие города приобрело через систему "Прозорро" 20 городских современных автобусов еще в конце апреля.



По словам Бидзиля, автобусы приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, поэтому "их стоимость больше чем автобусы базовой комплектации".



В процедуре закупки принимало участие трое участников. Частное предприятие "Ольбия" предложило самую низкую цену, поэтому и был заключен договор на поставку автобусов именно этого поставщика, объясняет чиновник.



По результатам тендера ММКП "Общественный транспорт Мукачево" заказало в ЧП "Ольбия" автобусов на 44,2 млн грн. Город закупил 20 городских автобусов Ataman A092H6 с дизельным двигателем Евро-5.



Бидзиля утверждает, что при проведении открытых торгов на закупку автобусов для коммунального предприятия никаких претензий со стороны участников процесса и

потенциальных участников торгов не возникало, а требования закона "О публичных закупках" были соблюдены.



"И как минимум странно, что через полгода после тендера, перед тем, как транспорт должен выйти на улицы города, правоохранители выявляют "нарушения", – заявляет Бидзиля.



В сообщении горсовета Черновцов также указано, что 22 августа был проведен конкурс на определение перевозчика. И 12 сентября новый транспорт станет доступным для мукачевцев и гостей города.



Как сообщалось, Нацполиция заявила, что в Мукачево чиновники присвоили почти 4,7 млн гривен при закупке автобусов.

Украинская правда