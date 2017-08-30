Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники в Мукачево утверждают, что покупали автобусы без хищений

Среда, 30 августа 2017, 11:06

В Мукачевском городском совете утверждают, что приобрели 20 автобусов для пассажирских перевозок без нарушений на открытых торгах через систему "Прозорро" по самой низкой цене, которая была предложена.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы горсовета в ответ на обвинения Нацполиции в хищениях.

"Ни о каких завышенных ценах речь идти не может, ведь закупали автобусы с дополнительным сверхсовременным оборудованием", – так прокомментировал заявление правоохранителей относительно открытия уголовного производства директор коммунального предприятия "Общественный транспорт Мукачево "Александр Бидзиля.

Он отмечает, что коммунальное предприятие города приобрело через систему "Прозорро" 20 городских современных автобусов еще в конце апреля.

По словам Бидзиля, автобусы приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, поэтому "их стоимость больше чем автобусы базовой комплектации".

В процедуре закупки принимало участие трое участников. Частное предприятие "Ольбия" предложило самую низкую цену, поэтому и был заключен договор на поставку автобусов именно этого поставщика, объясняет чиновник.

По результатам тендера ММКП "Общественный транспорт Мукачево" заказало в ЧП "Ольбия" автобусов на 44,2 млн грн. Город закупил 20 городских автобусов Ataman A092H6 с дизельным двигателем Евро-5.

Бидзиля утверждает, что при проведении открытых торгов на закупку автобусов для коммунального предприятия никаких претензий со стороны участников процесса и
потенциальных участников торгов не возникало, а требования закона "О публичных закупках" были соблюдены.

"И как минимум странно, что через полгода после тендера, перед тем, как транспорт должен выйти на улицы города, правоохранители выявляют "нарушения", – заявляет Бидзиля.

В сообщении горсовета Черновцов также указано, что 22 августа был проведен конкурс на определение перевозчика. И 12 сентября новый транспорт станет доступным для мукачевцев и гостей города.

Как сообщалось, Нацполиция заявила, что в Мукачево чиновники присвоили почти 4,7 млн гривен при закупке автобусов.
Украинская правда

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: