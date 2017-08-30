Лутковская просит РФ сообщить, где похищенный из Беларуси украинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о пропавшем в Беларуси украинце Павле Грибе.

Об этом сообщили на сайте украинского омбудсмена.

По информации уполномоченного по правам человека, пропавший украинец был передан правоохранительным органам Российской Федерации.

"Прошу Вас проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условиях содержания и о состоянии его здоровья", - говорится в письме Лутковской.

По словам украинского омбудсмена, серьезную озабоченность вызывает то, что у родителей Павла Гриба отсутствует какая-либо информация о том, в учреждении находится их сын и на каких основаниях.

27 августа бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

Гриб узнал, что его сын находится в российском розыске по обвинению в террористической деятельности. Информацию о задержании в правоохранительных органах Беларуси отцу не подтвердили.

Гриб уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов, выманив его на территорию Беларуси с помощью девушки-россиянки.

Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

29 августа 17-летняя россиянка из Сочи призналась, что пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В то же время по неофициальной информации, 19-летний граждан УкраиныПавел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ в Краснодаре.

Олег Твердь, для УП