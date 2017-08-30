Пропавшего украинца Гриба будут искать и в Беларуси, и в России

Украинский офицер Игорь Гриб планирует обратиться к белорусским правоохранителям с заявлением об исчезновении сына Павла.



"Будем обращаться всюду, куда только возможно и невозможно", - сказал он белорусскому "Радио Свобода".



Игорь Гриб пока не знает, будет ли он делать это самостоятельно или через официальные структуры Украины.



Он до сих пор не знает, где находится его 19-летний сын, который исчез, поехав в Гомель.

По неофициальной информации, парень может находиться в СИЗО Краснодарского края России. "Завтра туда едут официальные представители МИД Украины, генерального консульства в Ростове", - добавил офицер.



Отец пропавшего парня пока не комментирует высказывания девушки, с которой планировал встретиться его сын.

Он не знает, контактировал ли Павел еще с кем-то из России.



Игорь Гриб сообщил, что Павел поступил в Киево-Могилянскую академию на специальность "философия", но по состоянию здоровья учился там один триместр.



Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (с марта 2014-му по июнь 2015 года), генерал-майор запаса Виктор Ягун выразил мнение, что "в Беларуси будут затягивать эту ситуацию".



"Я прогнозирую, что его найдут в Краснодаре буквально через неделю-две или после окончания совместных военных учений (России и Беларуси - ред.)", - сказал он.



"У нас есть информация о том, что в Беларуси есть группа ФСБ в составе от 30 до 40 человек, которые на постоянной основе работают в Минске, в том числе там есть и силовая группа. Если нужно проводить задержания, они, как правило, не уведомляют белорусских коллег и проводят эти мероприятия сами", – заявил Ягун.

Он отметил, что пограничники РФ и Беларуси пользуются общей базой данных о пересечении границы.



"Если кто-то из украинских граждан находится в поле зрения российских спецслужб и намерен ехать, например, в Прибалтику, выбирая кратчайший путь через Беларусь, пересекает границу в той же Черниговской области, едет по территории Беларуси – в этот момент уже фиксируется информация о том, что интересующий их человек пересек границу и доезжает до границы с Прибалтикой. Такого человека могут по дороге перехватить...", – добавил Ягун.

Ранее бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

В полиции Гомеля Грибу-старшему сообщили, что его сын находился в розыске за террористическую деятельность, но информацию о задержании не подтвердили.

Отец уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов.

17-летняя россиянка из Сочи якобы пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

Алена Рощенко, УП, исправлено

