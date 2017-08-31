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В ГПУ не знали, что идут в приемную Добродомова

Четверг, 31 августа 2017, 14:17

В Генпрокуратуре не знали, что идут обыскивать приемную нардепа Дмитрия Добродомова, поскольку она официально не зарегистрирована.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"О том, что это приемная Добродомова, нигде не было указано. Поэтому генеральный прокурор попросил Добродомова официально зарегистрировать эту приемную, чтобы в следующий раз не было таких инцидентов, когда следователи зашли в офис, который оказался приемной народного депутата", - сказала Сарган.

Также она не прокомментировала, проходит ли по делу Курченко Шевченко Ирина Викторовна, которая, по утверждению Добродомова, является владелицей арендованного помещения его офиса.

"Я вам по сути обысков сейчас ничего сообщить не могу, потому что следователи не предоставили нам информации, которую мы можем обнародовать сейчас", - отметила Сарган.

В то же время Добродомов в Facebook обнародовал решение суда, по которому ГПУ вместе с СБУ хотели провести обыски. Документ подтверждает, что дело касается газовых схем Сергея Курченко.

В постановлении написано, что уголовное производство №12013220540000400 в этом деле зарегистрировано 31 января 2013 года.

"В период с марта 2010 года по февраль 2014 участники преступной организации Януковича В.Ф., в которую вошло структурное подразделение под управлением Курченко С.В., при непосредственном участии и содействии последнего ... спланировали и организовали совершение ряда особо тяжких и связанных с ними преступлений", - говорится в постановлении.

В постановлении также указано, что к преступлениям были причастны служащие из Минэнергетики, Минэкономики, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

В частности отмечено, что преступная группа через фиктивное предприятие и злоупотребления служебным положением завладела сжиженным газом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", что повлекло этим предприятиям ущерб на сумму более 2 млрд 196 млн гривен.

Как известно, в уголовном производстве с номером 12013220540000400 расследуют коррупционные схемы беглого олигарха Сергея Курченко.

Как сообщалось, 31 августа внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов заявил, что его депутатскую приемную в Киеве на ул. Козловского, 4 пытались обыскать сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры.

Олег Твердь, для УП

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Темы: КурченкоГенпрокуратура
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