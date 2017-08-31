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Из храма УПЦ КП в Крыму приставы вывезли иконы, хрусталь и ковры

Четверг, 31 августа 2017, 18:52
Из храма УПЦ КП в Крыму приставы вывезли иконы, хрусталь и ковры

В Симферополе российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковная утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

Об этом в четверг сообщают Крим.Реалии.

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовая посуда из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры.

Указывается, что при этом описание вещей не состоял, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.

"В числе изъятого было имущество с Часовни во имя Христа Спасителя и имущество с закрытого ранее севастопольского храма, отметил архиепископ Климент", - пишет издание.

Как известно, в четверг в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

После аннексии в Крыму подконтрольна Кремлю власть захватила часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провела конкурс на аренду части помещений церкви.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексияцерковь
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