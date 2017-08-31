5 военных частей одновременно перейдут на новое питание

1 сентября 5 военных частей переходят на новую систему питания.



Об этом сообщил в Facebook помощник министра обороны Юрий Бирюков.



"Завтра начинается пятисерийный гастроблокбастер - 5 воинских частей завтра планово переходят на новую систему питания. Там где армейские повара, где каталог из 350 типов продуктов, там где элементы шведского стола. Пять частей, одновременно", - написал он.



"Но ведь это лишь первый массовый перевод, нас еще ждут вызовы в октябре, ноябре, декабре. Про 2018 год вообще думать страшно", - добавил Бирюков.



По его словам, "новая система питания требует ремонта пищеблока, нового оборудования, получение контроля над помещениями".



Бирюков сообщил, что 1 октября перейдут на новое питание еще шесть частей, 15 октября - еще две.



Как известно, в январе года министр обороны Степан Полторак, говоря об оборонной реформе, заявил, что в течение года 25 военных частей перейдут на обновленную систему питания.

Украинская правда