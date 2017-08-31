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5 военных частей одновременно перейдут на новое питание

Четверг, 31 августа 2017, 23:31

1 сентября 5 военных частей переходят на новую систему питания.

Об этом сообщил в Facebook помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Завтра начинается пятисерийный гастроблокбастер - 5 воинских частей завтра планово переходят на новую систему питания. Там где армейские повара, где каталог из 350 типов продуктов, там где элементы шведского стола. Пять частей, одновременно", - написал он.

"Но ведь это лишь первый массовый перевод, нас еще ждут вызовы в октябре, ноябре, декабре. Про 2018 год вообще думать страшно", - добавил Бирюков.

По его словам, "новая система питания требует ремонта пищеблока, нового оборудования, получение контроля над помещениями".

Бирюков сообщил, что 1 октября перейдут на новое питание еще шесть частей, 15 октября - еще две.

Как известно, в январе года министр обороны Степан Полторак, говоря об оборонной реформе, заявил, что в течение года 25 военных частей перейдут на обновленную систему питания.

Украинская правда

Темы: армияреформы
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