Поляков настаивает, что "юридически" браслет ему не предлагали

Народный депутат от НФ Максим Поляков заявляет, что "юридически" ему не предлагали надеть браслет.

Об этом он заявил в четверг.

"Общественное внимание пытаются направить на другое производство. На браслет. Почему о янтаре все забыли. Забыли, потому что это изначально был фарс", - сказал он.

По его словам, он выполняет "все что нужно".

"С юридической плоскости браслет никто не пытался надеть. Это фарс. То есть НАБУ и САП не выполняли те действия, которые они должны были проводить", - добавил он.

Говоря о электронном браслете, Поляков сказал, что с "юридической точки зрения процесс не начался".

"Никто мне не предлагал это сделать, как это должно быть по закону", - сказал он.

Как известно, 3 августа НАБУ призвал Полякова выполнить решение суда и надеть электронный браслет.



Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 000 гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес предназначенный судом залог.

При этом электронный браслет он не надел.

Как отмечается, следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов (Полякова и Розенблатта - УП), получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл . США.



Эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Держгеокадастру, Гослесагентства, Держгеонадр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Александр Шумилин, УП