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Глава МИД Литвы: Саакашвили надо дать возможность защититься в суде

Воскресенье, 6 августа 2017, 18:52
Глава МИД Литвы: Саакашвили надо дать возможность защититься в суде

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинскую власть дать бывшему председателю Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины.

Об этом сообщает Delfi.lt.

"Саакашвили должна быть предоставлена ​​возможность защитить свои права в прозрачном судебном разбирательстве", - заявил Линкявичюс.

"Мы будем последовательно поддерживать Украину и ее лидеров в борьбе против российской агрессии, поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, но одновременно мы подчеркиваем важность демократии и возможностей для оппозиции. Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", - сказал министр.

Линкявичюс сообщил, что разговаривал с Саакашвили во время визита в Польшу.

Ранее сообщалось, что депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть предоставление гражданства Литвы Саакашвили.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.

Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.

Европейская правда

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Темы: Саакашвили
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