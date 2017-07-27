Саакашвілі: Не вийде позбавити мене українського громадянства

Екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у президента Петра Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Я живу в Україні вже понад 13 років, я брав участь у трьох революціях: революції на граніті та двох майданах! У мене лише одне єдине громадянство - українське і їм не вдасться мене його позбавити!", - заявив Саакшвілі.

Він підкреслив, що не отримуватиме статус біженця.

"Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюсь ніде лишатися та отримувати ніякий статус! Я буду домагатись законного права повернутись в Україну!", - зазначив він.

Саакашвілі також заявив, що Порошенко їздив до Грузії "для чергового договорняка"

"Порошенко їздив у Грузію не налагоджувати зв'язки між країнами, він поїхав туди задля чергового договірняка, цього разу - двох олігархічних режимів: українського Порошенко і найбільшого приватного акціонера Газпрому, проросійського Іванішвілі", - йдеться в повідомленні.

За словами Саакашвілі, "придумали, що начебто надали ГПУ нові докази у моїй справі - це чергова брехня". Він зазначив, що з тих пір, як йому запропонували громадянство України проти нього в Грузії не було порушено жодної справи.

"Два дні тому президент, на якого колись покладав надію Майдан, змінив склад Комісії з громадянства. 24 липня він ввів до складу Комісії нових людей, щоб повністю маріонеткова комісія була здатна піти на будь-яку забаганку Порошенка", - заявив він.

"Цим своїм указом ви підписали собі та своїй владі неминучу поразку. Причому, якщо раніше ви ще могли сподіватися "дотягнути" до виборів, то тепер вам вони можуть тільки снитися", - вважає Саакашвілі.

"Сьогодні ви, Петре Олексійовичу, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам "жити по-новому". Тепер, напевно, у вас, як і у вашого попередника, з'явиться бажання утримати владу будь-якою ціною. Що ж, можете спробувати, тільки пам'ятайте, в Росії вас не чекають! Українці вже двічі впоралися з цією чумою і не зупиняться, поки не приведуть до влади справжніх нових політиків!", - написав він.

Саакашвілі також підкреслив, що продовжить боротися за реформи в Україні.

Крім того, партія Саакашвілі "Рух нових сил" заявила, що 27 липня о 13:30 збирає віче в Києві на Майдані Незалежності.

"Не за Саакашвілі! А проти їхнього свавілля, проти того, що вони цинічно плюють нам усім у обличчя і показують, що наші з вами права для них - ніщо! Сьогодні українська влада остаточно скинула маски. Вони перейшли межу! Ми не можемо це залишити просто так, не маємо морального права. Збираємося біля стели на Майдані. Без політичних прапорів!", - йдеться в повідомленні.

Раніше ДМС заявила, що президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Саакашвілі.

Водночас такого документа досі немає на сайті глави держави.

Джерело "УП" повідомило, що Саакашвілі міг втратити громадянство через те, що під час заповнення відповідних документів не вказав інформації про судимості.

Сам Сааакашвілі наразі перебуває у США.

Першим про припинення громадянства Саакашвілі повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Як відомо, 17-18 липня президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом у Грузії.



Журналісти неодноразово ставили йому запитання про можливу екстрадицію Саакашвілі.



Спочатку Порошенко заявив, що Грузія не зверталася до України з проханням про екстрадицію, проте пізніше зазначив, що перевірив цю інформацію і виявилося, що Грузія зверталася, але Україна відповіла відмовою.

У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.

Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його повинні заарештувати.