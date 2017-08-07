Поляков обвинил НАБУ в незаконном прослушивании чиновников

Депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков обвиняет НАБУ в незаконном прослушивании ряда чиновников.

Об этом он написал на Facebook в понедельник.

"Как оказалось, начиная с 2016 года, НАБУ начало незаконно прослушивать телефоны граждан Украины и ряда государственных органов", - отметил Поляков, ссылаясь на засекреченную информацию, которую он якобы получил из своего источника.

По его словам, разрешение на прослушивание получено на 18 телефонов, "однако реально прослушивались 114 телефонов".

Нардеп рассказал, что среди тех, кого якобы прослушивают - служащие Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ГУД, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателя райсудов в городе Киеве, руководители вузов , другие должностные лица, юридические и физические лица.

"Кроме прослушивания, также осуществлялось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами", - сообщил Поляков.

По полученной информации, как отметил политик, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст.366 УК Украины (служебный подлог) были внесены сведения в ЕРДР от 27 января 2017 года. Досудебное расследование осуществляется, по его словам, Генпрокуратурой.

"Как мне сообщил один из сотрудников НАБУ, по заказу одного из соседних государств, прослушивались даже телефоны представителей Министерства обороны Украины и министерств, которые обеспечивают охрану государства, более того - было непосредственное наблюдение за передвижением Главнокомандующего страны", - добавил Поляков.

Политик сообщил, что обратился с депутатским обращением к председателю СБУ с просьбой проверить обнародованную им информацию и сообщить о том, есть ли в действиях руководства НАБУ признаки государственной измены.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.



Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта. Поляков внес залог.



22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

НАБУ заявило, что за отказ надевать браслет откроет против депутата новое уголовноепроизводство.



Украинская правда