Полякова вызвали надевать браслет, но он не пришел – полиция

Народный депутат Максим Поляков не явился в субботу в областное отделение полиции Черкасской области для надевания электронного браслета.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Он был вызван на 11:00 субботы в областную полицию Черкасской области для надевания уже запрограммированного электронного браслета слежения. Он не явился, работники полиции вместе с детективами НАБУ прождали его до 14 часов", - сказал Тракало.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала этот факт. Копию документа получили работники НАБУ", - добавил он.

В то же время пресс-секретарь отметил, что вызовом Полякова в полицию занималось Национальное антикоррупционное бюро.

Сейчас УП пытается выяснить, как именно НАБУ сообщила нардепу о вызове.

Как сообщали СМИ, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на депутата из фракции "Народный фронт" Полякова электронный браслет слежения, однако безрезультатно.

Сам нардеп утверждает, что правоохранительные органы еще не делали попыток надеть на него этот детектор.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.



Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент также снял неприкосновенность.



Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Роман Кравец, УП