Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полякова вызвали надевать браслет, но он не пришел – полиция

Понедельник, 24 июля 2017, 13:33

Народный депутат Максим Поляков не явился в субботу в областное отделение полиции Черкасской области для надевания электронного браслета.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Он был вызван на 11:00 субботы в областную полицию Черкасской области для надевания уже запрограммированного электронного браслета слежения. Он не явился, работники полиции вместе с детективами НАБУ прождали его до 14 часов", - сказал Тракало.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала этот факт. Копию документа получили работники НАБУ", - добавил он.

В то же время пресс-секретарь отметил, что вызовом Полякова в полицию занималось Национальное антикоррупционное бюро.

Сейчас УП пытается выяснить, как именно НАБУ сообщила нардепу о вызове.

Как сообщали СМИ, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на депутата из фракции "Народный фронт" Полякова электронный браслет слежения, однако безрезультатно.

Сам нардеп утверждает, что правоохранительные органы еще не делали попыток надеть на него этот детектор.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент также снял неприкосновенность.

Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: