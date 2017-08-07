Гройсман пообещал не поднимать пенсионный возраст

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет украинцев, что правительство не собирается поднимать пенсионный возраст.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически", - написал он.

Премьер пообещал также ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста выплат.

Он напомнил, что за пенсионную реформу в первом чтении проголосовали 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов.

Гройсман выразил уверенность, что соответствующие изменения в законодательство пройдут и второе чтение без существенных изменений.

"У правительства есть несколько базовых принципов, от которых оно не отступится ни при каких обстоятельствах... Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. "За" проголосовало 282 народных депутата.

Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.

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Украинская правда