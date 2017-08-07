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МИД требует от России немедленно освободить Чийгоза

Понедельник, 7 августа 2017, 14:55

Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы РФ прекратила преследование одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"8 лет за патриотизм... Псевдо-прокуратура, псевдо-суды. Требуем от оккупанта прекратить преследование А. Чийгоза", - написала она.

Как сообщалось 7 августа крымский прокурор Анастасия Супряга попросила у суда для Ахтема Чийгоза 8 лет лишения свободы.

Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда под Верховным Советом Крыма проходил митинг проукраински и пророссийски настроенных жителей.

Украинская правда

Темы: крымские татарыКрымсуд
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