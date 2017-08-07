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Розенблат подарил сестре арестованную судом часть дома

Понедельник, 7 августа 2017, 15:19

Народный депутат Борислав Розенблат подарил своей сестре часть квартиры, которая уже была арестована решением Соломенского районного суда Киева.

Так, решение об аресте суд принял 24 июля.

А 26 июля, по информации об изменении имущественного положения, Розенблат подарил свою часть дома сестре Елене.

В постановлении указывается, что арестовывается 1/2 часть жилого дома, общей площадью 225,4 кв. метров.

Совладение дома с такой же площадью, Розенблат указал в своей электронной декларации за 2016 год.

 
 

Такая же площадь и месторасположение части дома, которую нардеп подарил сестре.

Как известно, Елена Розенблат является депутатом Новоград-Волынского райсовета.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрал для Розенблатта меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Розенблатсудянтарьарест
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