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В Украине начался внеочередной призыв в армию

Вторник, 8 августа 2017, 11:53
В Украине начался внеочередной призыв в армию
myukraina.com.ua

Во вторник, 8 августа, в Украине стартовал внеочередной призыв в Национальную гвардию.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук.

По его словам, согласно указу президента №178 от 7 июля, до 31 августа для прохождения службы будут отбирать лиц призывного возраста - от 20 до 27 лет.

В Генштабе отметили, что дополнительный призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

"Первопричина нынешнего призыва - это то, что количество задач увеличивается, и поэтому нужно увеличить количество срочников для выполнения этих задач. Сейчас, например, перед нацгвардейцами определено 19 задач, которые нужно выполнять", - рассказал Музычук.

По его словам, призванные срочники не будут нести службу в зоне АТО. После подготовки они будут обеспечивать общественный порядок на территории областей, в которых будут проходить службу, а также специальные задачи Национальной гвардии.

Как сообщалось, 7 июля президент Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии.

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Темы: армияНацгвардияпризыв
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