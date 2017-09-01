Прокуратура Крыма проверяет блокирование храма УПЦ КП в Симферополе
Прокуратура Крыма проверяет блокирование храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по фактам незаконного присвоения помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории полуострова и препятствования совершению религиозных обрядов ее прихожанами", - говорится в сообщении.
В прокуратуре заявили, что "действия оккупационных властей ни в коем случае не останутся без соответствующего реагирования прокуратуры Автономной Республики Крым".
"Указанные факты проверяются, будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастных к преследованию Украинской православной церкви Киевского патриархата и грубому нарушения прав людей на свободу вероисповедания в Крыму", - отметили в прокуратуре.
Как известно, в четверг, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.
Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.