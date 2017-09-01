Отец пропавшего в Белоруси украинца обратился в СК РФ

Украинский офицер запаса Игорь Гриб, сын которого исчез 24 августа в Гомеле при неизвестных обстоятельствах, обратился к силовым структурам Беларуси и России с официальным заявлением о содействии в розыске и возвращении Павла Гриба на родину.



Об этом он рассказал белорусской службе "Радио Свобода".



В частности письма Игорь Гриб направил прокуратуре Беларуси и органам Министерства внутренних дел в Гомельской области.



"Аналогичное заявление также направлено в Следственный комитет Российской Федерации", – сообщил отец журналистам.



Гриб также подтвердил получение ответа белорусских пограничников о пересечении его сыном границы в Новой Гуте.



"В ответе сообщается, что при пересечении границы к сыну не было никаких вопросов, и поэтому его пропустили в Беларусь. Наверное, таким образом Беларусь пытается дистанцироваться от дальнейших действий", – добавляет офицер.



По его словам, представители Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону (Россия) 1 сентября снова пытаются выяснить возможном пребывании Павла Гриба в следственном изоляторе на российской территории.



"Вчера они не смогли получить никакой информации, и сегодня второй день будут там работать", – пояснил он.



Игорь Гриб также поблагодарил правоохранителей Гомельской области за информацию о том, что его сын находится в российском розыске.



"Я не исключаю, что в отношении них теперь могут быть наложены определенные взыскания за это", – отметил он.



Накануне, 31 августа, в Будапеште на полях министерской встречи стран Вышеградской группы и Восточного партнерства состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и Украины Владимира Макеева и Павла Климкина, который обещал обсудить со своим белорусским коллегой дело пропавшего Павла Гриба.



Однако никаких подробностей этой встречи не сообщалось.



Павел Климкин в своем Twitter разместил только соответствующий снимок с Владимиром Макеевым, подписав его так: "С моим другом Макеевым всегда есть что обсудить".



Этот разговор Климкин с Макеевым произошел после того, как внешнеполитические ведомства двух стран обменялись резкими заявлениями со взаимными обвинениями в "непартнерском поведении" в связи с делом пропавшего Павла Гриба.