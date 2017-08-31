Исчезновение Гриба: МИД Беларуси обиделся на слова Зеркаль и повышает тон

Украинского дипломата Валерия Джигуна вызвали в МИД Беларуси, чтобы довести "бесперспективность угроз и неприемлемость высказываний", которые прозвучали из уст замглавы МИД Украины Елены Зеркаль.

Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя заявление Зеркаль о том, что Беларусь только на словах ведет себя как партнер, а на деле действует совсем иначе.

В МИД Беларуси заявили, что с 29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси – Генпрокуратура, МВД, СК, КГБ и Погранкомитет – на всей территории нашей страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба, а собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам – и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил, – отметил Мирончик.

"Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи", – заявил дипломат.

"Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз" была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, которого вызвали в МИД 31 августа, объяснили в белорусском ведомстве.

По словам Мирончика, было также подчеркнуто, что белорусская сторона "намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям".

В то же время, как сообщалось, еще утром 31 августа в комментарии белорусской службе "Радио Свобода", в МВД Беларуси дали понять, что не предпринимают никаких мер по поиску Павла Гриба, поскольку не имеют на руках заявления его родственников об исчезновении.

Как известно, 27 августа бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

Гриб узнал, что его сын находится в российском розыске по обвинению в террористической деятельности. Информацию о задержании в правоохранительных органах Беларуси отцу не подтвердили.

Гриб уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов, выманив его на территорию Беларуси с помощью девушки-россиянки.

29 августа 17-летняя россиянка из Сочи призналась, что пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что белорусская сторона не обеспечивает должного уровня сотрудничества в связи с поиском пропавшего украинца.



По некоторой информации, Павел Гриб может находиться в управлении ФСБ в Краснодаре.