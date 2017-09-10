Сенат США хочет увеличить военное финансирование для Украины

Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год", которым предусмотрено увеличение финансирования для Украины на оборонные цели.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Согласно документу, смета помощи Украине по линии Государственного департамента Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определена в сумме 421 млн долл., что превышает ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование".

Украинская правда