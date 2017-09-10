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Сенат США хоче збільшити військове фінансування для України

Неділя, 10 вересня 2017, 08:29

Комітет з питань асигнувань Сенату США затвердив проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2018 фінансовий рік", яким передбачено збільшення фінансування для України на безпекові цілі.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

"Відповідно до документа, кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних установ визначено у сумі 421 млн. дол, що перевищує асигнування 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Законопроект, зокрема, передбачає збільшення фінансування для України на безпекові цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Українська правда

Теми: США
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