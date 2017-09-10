КПВВ "Майорское" закрывали из-за обстрела боевиков

В воскресенье утром боевики открыли огонь в направлении дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Как сообщает Госпогранслужба, обстрел начался в 7.20, вскоре после начала работы контрольного пункта "Майорское".

Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы стали также разрываться неподалеку контрольного поста "Майорское", который расположен на первой линии.

Чтобы не допустить жертв среди гражданских лиц, пограничники сразу приостановили пропуск через линию разграничения. В готовность к действиям были приведены резервы.

В 7.50 обстрел закончился. Работа КПВВ восстановлена.

Украинская правда