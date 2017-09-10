Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КПВВ "Майорское" закрывали из-за обстрела боевиков

Воскресенье, 10 сентября 2017, 09:02
КПВВ Майорское закрывали из-за обстрела боевиков

В воскресенье утром боевики открыли огонь в направлении дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Как сообщает Госпогранслужба, обстрел начался в 7.20, вскоре после начала работы контрольного пункта "Майорское".

Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы стали также разрываться неподалеку контрольного поста "Майорское", который расположен на первой линии.

Чтобы не допустить жертв среди гражданских лиц, пограничники сразу приостановили пропуск через линию разграничения. В готовность к действиям были приведены резервы.

В 7.50 обстрел закончился. Работа КПВВ восстановлена.

Украинская правда

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: