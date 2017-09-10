Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники объяснили депутатам, почему ограничили доступ к "Краковцу"

Воскресенье, 10 сентября 2017, 11:07

Пограничники объяснили народным депутатам основания для введения режимных мероприятий в пункте пропуска "Краковец".

Как сообщает в воскресенье утром Государственная пограничная служба, первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк пообщался с народными депутатами Тарасом Пастухом, Романом Семенухой, Ириной Подоляк и общественным активистом Иваном Слободяном.

Он объяснил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, а поэтому доступ к пункту пропуска будет ограничен во избежание конфликтных ситуаций и провокаций. Это касается и представителей депутатского корпуса.

Пункт пропуска
Пункт пропуска "Краковец"
Украинская правда

Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения.

Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша.

 

Как сообщала "Украинская правда", в польском городе Жешув в субботу вечером состоялась встреча ряда народных депутатов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В воскресенье там ожидается его пресс-конференция, после чего Саакашвили отправится к украинской границе.

В частности, в Жешув прибыли нардепы Виктор Чумак и Дмитрий Добродомов, Юлия Тимошенко, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Украинская правда

Темы: Саакашвилиграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: