ГПСУ: В "Шегинях" устроили драку, способствовали незаконному нарушению границы

В Госпогрнаслужбе заявляют, что в пункте пропуска "Шегини" неизвестные устроили драку с представителями Нацполиции и ГПСУ и способствовали незаконному нарушению госграницы группой лиц, в т.ч. народными депутатами.

Об этом заявили в ГПСУ вечером 10 сентября.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила госграницу Украины и способствовала незаконному нарушению госграницы группой лиц, среди которых были в т.ч. народные депутаты Украины", - заявили в ГПСУ.

Также в Госпогранслужбе заявили, что во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и ГПСУ получили телесные повреждения.

Отметим, вместе с Михеилом Саакашвили, который прорвался в Украину через границу в "Шегинях", были нардепы Сергей Власенко и Юрий Деревянко.

Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ЧП "Шегини".

Пограничники польской стороны пропустили его на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

После того, как Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины, в ГПСУ отметили: никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

По этим инцидентом, по его словам, в прокуратуру могут быть переданы факты по 4 эпизодам.

Украинская правда