Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПСУ: В "Шегинях" устроили драку, способствовали незаконному нарушению границы

Воскресенье, 10 сентября 2017, 21:41

В Госпогрнаслужбе заявляют, что в пункте пропуска "Шегини" неизвестные устроили драку с представителями Нацполиции и ГПСУ и способствовали незаконному нарушению госграницы группой лиц, в т.ч. народными депутатами.

Об этом заявили в ГПСУ вечером 10 сентября.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила госграницу Украины и способствовала незаконному нарушению госграницы группой лиц, среди которых были в т.ч. народные депутаты Украины", - заявили в ГПСУ.

Также в Госпогранслужбе заявили, что во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и ГПСУ получили телесные повреждения. 

Отметим, вместе с Михеилом Саакашвили, который прорвался в Украину через границу в "Шегинях", были нардепы Сергей Власенко и Юрий Деревянко.

Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ЧП "Шегини".

Пограничники польской стороны пропустили его на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

После того, как Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины, в ГПСУ отметили: никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

По этим инцидентом, по его словам, в прокуратуру могут быть переданы факты по 4 эпизодам.

Украинская правда

Темы: Саакашвилиграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: